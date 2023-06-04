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Азербайджан всегда поддерживает превентивные меры ОПЕК+ - министр

Экономика Материалы 4 июня 2023 21:47 (UTC +04:00)
Азербайджан всегда поддерживает превентивные меры ОПЕК+ - министр

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда поддерживает превентивные меры ОПЕК+.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает Trend.

"Мы приняли еще одно решение, призванное обеспечить баланс и стабильность на мировом рынке нефти в формате ОПЕК+. Азербайджан всегда поддерживает превентивные меры ОПЕК+, минимизирующие риски, негативно влияющие на развитие нефтяного сектора," - отметил министр.

Таким образом, общий уровень добычи сырой нефти как для стран ОПЕК, так и для стран, не входящих в ОПЕК, будет установлен на уровне 40,46 млн баррелей в сутки, как было согласовано в блоке.

Ожидается, что в течение 2024 года Азербайджан скорректирует добычу сырой нефти до 551 000 баррелей в сутки.

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