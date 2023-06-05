ЗАО «AzerGold» и Общественное объединение «Региональное развитие» организовали в Дашкесанском районе экологические мероприятия (ФОТО)

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» и Общественное Объединение «Региональное развитие» (RİİB) организовали экологическую акцию под девизом «Давайте сохраним природу, скажем нет пластиковым отходам» и тренинг, приуроченные к 5 Июня - Всемирному дню охраны окружающей среды.

В рамках акции сотрудники Акционерного Общества совместно с волонтерами RİİB приняли участие в работе по очистке проходящего через село Гушчу Дашкесанского района участка одного из крупнейших водоемов Гянджа-Дашкесанского экономического района – Гошгарчая.

Участники акции очистили от пластиковых, полиэтиленовых, металлических, стеклянных, бумажных, картонных и других отходов береговую зону реки, около 2 гектаров лесистой территории. Собранные отходы были отсортированы и направлены на переработку.

Основная цель акции – очистка береговой зоны Гошгарчая от отходов, в частности, повышение осведомленности общественности об ущербе, который бытовые отходы наносят биоресурсам водоема. В этой связи, специалистами ЗАО «AzerGold» и RİİB был проведен тренинг по экологическому просвещению. В рамках тренинга были заслушаны доклады, направленные на пропаганду переработки, предотвращение загрязнения окружающей среды, содействие сохранению природы и поддержанию экологического баланса.

Отметим, что Всемирный день охраны окружающей среды, учрежденный в 1972 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для привлечения внимания населения мира к экологическим проблемам, в этом году посвящен теме «Решение проблемы загрязнения пластиком». Ежегодно в преддверии этого знаменательного дня ЗАО «AzerGold» при поддержке Общественного Объединения «Региональное развитие» и других партнерских организаций осуществляет совместные мероприятия для внесения вклада в сохранение окружающей среды и биологического разнообразия.