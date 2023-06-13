Азербайджан активно использует преимущества цифровых технологий для обновления своей экономики - Имран Акперов

БАКУ /Trend/ - Цифровое сознание оказывается критическим фактором в формировании человеческого капитала в реинтеграционных процессах, и в этом контексте Азербайджан привлекает все большее внимание международного сообщества.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал ректор Южного Университета (Россия), доктор экономических наук, профессор Имран Акперов в ходе международной научной конференции «Реинтеграция освобожденных от оккупации территорий в экономику страны: цели и направления».

«Цифровизация общества становится неотъемлемой частью современного мира, и Азербайджан активно использует преимущества цифровых технологий для обновления своей экономики и социальной инфраструктуры. С развитием цифрового сознания, относящегося к способности адаптироваться к цифровым инструментам и эффективно использовать их, Азербайджан укрепляет свои позиции на международной арене», - сказал Акперов.

По его словам, реинтеграционные процессы сталкиваются с множеством сложностей и эффективное использование цифровых технологий оказывается ключевым фактором в успешной реализации этих процессов.

«Азербайджан активно внедряет цифровые инструменты и платформы, которые способствуют улучшению доступа к образованию, здравоохранению, информации и другим важным ресурсам для реинтегрирующихся групп. Цифровое сознание является не только набором навыков, но и культурным феноменом, который формирует устойчивые ценности и понимание необходимости активного участия в цифровом обществе. Азербайджан предпринимает шаги для развития цифрового сознания среди своих граждан, особенно среди молодежи, что дает надежду на будущее развитие страны и улучшение ее человеческого капитала», - отметил ректор вуза.

Он добавил, что международное сообщество признает усилия Азербайджана в сфере цифровой трансформации и реинтеграции и выражает свое признание за стремление к созданию благоприятных условий для формирования человеческого капитала.

«Особый интерес вызывают инновационные программы, внедряемые в Азербайджане для развития цифровых навыков и повышения осведомленности о цифровой безопасности. Помимо этого, проводятся мероприятия и тренинги, направленные на развитие цифровых навыков в школах, университетах и общественных организациях. Азербайджан также активно привлекает инвестиции в цифровую инфраструктуру и стимулирует развитие цифровых стартапов. Это создает благоприятные условия для развития высокотехнологичных индустрий, таких как информационные технологии, электронная коммерция и цифровые услуги. Развитие этих отраслей способствует росту экономики и созданию новых рабочих мест, что имеет положительное влияние на формирование человеческого капитала», - сказал Акперов.

Он отметил, что в свете этих достижений Азербайджан привлекает все большее внимание международных партнеров и инвесторов.

«Страна активно участвует в международных форумах и инициативах, способствующих обмену опытом и сотрудничеству в области цифровой трансформации и реинтеграции. Сформированный в результате этих усилий человеческий капитал становится ценным ресурсом для Азербайджана, способствуя его устойчивому развитию и обеспечению благополучия граждан. Успехи в области цифрового сознания и реинтеграционных процессов делают Азербайджан примером для других стран, стремящихся к цифровому прогрессу и укреплению человеческого потенциала», - заключил ректор вуза.

Напомним, что 13 июня в Азербайджанском университете архитектуры и строительства начала свою работу международная научная конференция “Реинтеграция освобожденных территорий в экономику страны: цели и направления”.

В конференции, организованной кафедрой экономики бизнеса и менеджмента университета, приняли участие представители госструктур, частных учреждений, высших учебных заведений страны, ученые из ведущих университетов Турции, России, Украины, Македонии.