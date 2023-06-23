Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank (ФОТО)

Yelo Bank продолжает предпринимать инициативные шаги для развития детского футбола в нашей стране, особенно в регионах. В этот раз Банк поддержал "Летний футбольный лагерь", посвященный "Году Гейдара Алиева", организованный Фондом развития футбола и футбольным клубом "Араз Нахчыван". В лагере, который проходил в городе Нахчыван, приняли участие 40 детей из малообеспеченных семей. В течение семи дней проводились индивидуальные тренировки по различным тематикам и футбольные занятия для детей, приглашались эксперты из разных областей. В рамках лагеря также была организована экскурсия для детей в Музей Гейдара Алиева в городе Нахчыван.



Напоминаем, что ранее Yelo Bank поддержал программу "Развиваем спорт в сельских районах", организованную АФФА, и оказал поддержку школьникам из Мерджанлы, Агдама, Гянджи, Горанбоя, Шамкира, Гедабека и Гёгёля. С реализацией таких проектов Yelo Bank стремится создать яркое будущее для нового поколения футбольных звезд.



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