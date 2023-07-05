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Азербайджан
Экономика
ОПЕК предлагает Азербайджану стать членом организации — Генсек
Экономика
Материалы
5 июля 2023 19:55 (UTC +04:00)
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Новости
ОПЕК предлагает Азербайджану стать членом организации — Генсек
Новость обновляется
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Лента новостей
ОПЕК предлагает Азербайджану стать членом организации — Генсек
19:55 (UTC+04)
Экономика
Материалы
AZAL призывает пассажиров маршрута Баку-Нахчыван-Баку заранее планировать путешествия
19:28 (UTC+04)
Общество
Материалы
Под лидерством Президента Ильхама Алиева в регионе скоро установится мир – Кубанычбек Омуралиев
19:18 (UTC+04)
Политика
Материалы
Назван объем пассажироперевозок в Азербайджане в январе-мае 2023 г.
19:07 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан и Еврокомиссия обсудили развитие Южного газового коридора
18:51 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Азербайджанский артист стал Филиппом II в России (ФОТО)
18:36 (UTC+04)
Культура
Материалы
TikTok удалила более 390 тыс. видеороликов из Азербайджана
18:33 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Объявлены даты следующего Гран-при Формулы-1 в Азербайджане
18:27 (UTC+04)
Общество
Материалы
Группа экспертов НАТО находится с визитом в Баку
18:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Шеки в ярких красках народности Йи и душевной музыки Страны Огней (ФОТО)
18:21 (UTC+04)
Культура
Материалы
SOCAR и "Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
17:53 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Кыргызстане состоится кыргызско-азербайджанский бизнес-форум
17:47 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Иран и Азербайджан договорились об активизации Южно-Аразского коридора в скором времени - глава МИД
17:47 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Палестины
17:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Назван экспортный потенциал карбамидного завода SOCAR
17:38 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Глава МИД Ирана об атаке на посольство Азербайджана в Тегеране
17:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
Экспорт турецкого электрооборудования достиг $8 млрд
17:13 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Россия готова и далее содействовать выработке мирного договора между Азербайджаном и Арменией – Путин
17:08 (UTC+04)
Политика
Материалы
Таджикистан может стать важным поставщиком чистой энергии в ЦА - ВБ
17:08 (UTC+04)
Таджикистан
Материалы
Состояние одного из попавших в ДТП сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию тяжелое
17:00 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Монтенегро
16:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
Для обеспечения энергоперехода нужны рациональные решения и неотложные меры - Парвиз Шахбазов
16:42 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Узбекистана
16:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан соблюдает трехстороннее заявление - глава МИД Ирана
16:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
Эту азербайджанскую женщину не сломили страшные тяготы жизни – премьера (ФОТО)
16:29 (UTC+04)
Культура
Материалы
Азербайджан входит в число стран, наиболее пострадавших от минного терроризма – Хафиз Сафиханов раскрыл факты (ВИДЕОИНТЕРВЬЮ)
16:09 (UTC+04)
Общество
Материалы
Назван объем инвестиций в промзоны Азербайджана
16:06 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Физули
16:02 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Состоялось совещание, посвященное 7-летию с начала деятельности ЗАО «AzerGold» и итогам первого полугодия 2023 года (ФОТО)
15:57 (UTC+04)
Общество
Материалы
Из Горадиза в Агалы будет открыт регулярный автобусный маршрут
15:52 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Детский театр-студия "Гюнай" отметил 20-летний юбилей (ФОТО)
15:51 (UTC+04)
Культура
Материалы
ПО «Азерикимья» удвоило выпуск бутан-бутиленовой фракции
15:44 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Азербайджан играет особую роль в освещении колониальной политики других стран - Эмануэль Арго
15:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан готов внести свой вклад в энергетический диалог - Парвиз Шахбазов
15:26 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Фонд аграрного страхования Азербайджана поступило более 1000 заявок по страховым случаям
15:20 (UTC+04)
Общество
Материалы
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
15:16 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Нефтегазовые доходы России значительно снизились
15:16 (UTC+04)
Россия
Материалы
В ТАСС сменился генеральный директор
15:08 (UTC+04)
Россия
Материалы
Переговоры по проекту “Шафаг" завершаются - Бахтияр Асланбейли
15:07 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Динамика экспорта нефти из Азербайджана в США с 2011 г.
14:56 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Армяне в Карабахе продолжают незаконные перевозки в сопровождении российских миротворцев (ВИДЕО)
14:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
"Безумная поездочка" с CinemaPlus в Баку – отдых и заряд позитива
14:02 (UTC+04)
Интересное
Материалы
США нарастили импорт сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана
13:53 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Неконструктивная позиция Армении отвергается международным сообществом
13:51 (UTC+04)
Политика
Материалы
Завтра в Баку будет до 25° тепла
13:46 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана (ВИДЕО)
13:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
Марио Бакуна даст концерт в Центре Гейдара Алиева
13:20 (UTC+04)
Общество
Материалы
Армения не та страна, которая имеет право критиковать соседей за нарушение прав человека - Турал Гянджалиев (ВИДЕО)
13:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Проектом TapToPhone в Азербайджане в основном пользуются субъекты МСБ - Visa
13:07 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов получил необычный подарок от поклонников (ВИДЕО)
13:03 (UTC+04)
Звёздный мир
Материалы
Мы становимся свидетелями исламофобии и расизма в странах, считающими себя демократическими - Фуад Хусейн
12:59 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане практически невозможно осуществить мошенническую транзакцию - Visa
12:43 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Visa приветствует появление новых платежных решений в Азербайджане
12:34 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Перестрелка в День независимости США, есть раненые
12:26 (UTC+04)
США
Материалы
Баку стал центром проведения важных международных мероприятий - Бахтиёр Саидов
12:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Макрону не хватает искренности, которая есть у Президента Ильхама Алиева - Элла Токораги
12:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции (ВИДЕО)
12:08 (UTC+04)
Политика
Материалы
Доходы Азербайджана от «Шах Дениз» существенно выросли
11:51 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Возможности онлайн-инвестирования для бизнеса в Банке ABB
11:46 (UTC+04)
Экономика
Материалы
SOFAZ о доходах от «Азери-Чираг-Гюнешли»
11:46 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Ирака (ВИДЕО)
11:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
bp и SOCAR обсуждают параметры добычи «глубокого газа» на АЧГ - Бахтияр Асланбейли
11:22 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Азербайджанские предприниматели построят бизнес в Евлахском агропарке - министр (ФОТО)
11:13 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Армения препятствует открытию Зангезурского коридора
11:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
Движение неприсоединения стало одной из важных платформ в мире - Хакан Фидан
11:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию
11:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Движение неприсоединения – одна из крупных и основных организаций в мире – премьер-министр Черногории
10:59 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира
10:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
10:57 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан внес свой вклад в решение и обсуждение вызовов, стоящих перед миром - Гутерриш
10:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Если Армения заинтересована в достижении мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабах
10:54 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях
10:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
10:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Победа Азербайджана в Отечественной войне является триумфом международного права и справедливости
10:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Мы обеспокоены попытками приравнять ислам к насилию и террору
10:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
"КазТрансОйл" транспортировал крупную партию российской нефти в Узбекистан
10:45 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Франция пытается представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане
10:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
10:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
10:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
bp завершила проект по наращиванию потенциала управления проектами для университетов Азербайджана
10:41 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Во Франции со стороны чиновников и парламентариев все чаще звучат расистские ненавистнические высказывания
10:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Франция является одной из стран, продолжающих политику неоколониализма
10:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и акты геноцида
10:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму
10:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
Казахстан увеличил объем экспорта нефти через Азербайджан
10:32 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого
10:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Мы должны громче заявлять о случаях вмешательства во внутренние дела государств
10:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев рассказал о приоритетах Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения
10:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы также работаем над созданием женской платформы Движения неприсоединения
10:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Во время своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан решительно защищал законные интересы государств-членов
10:18 (UTC+04)
Политика
Материалы
TAP запускает процедуру увеличения мощности
10:13 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Президент Ильхам Алиев выступил на заседании Координационного бюро Движения неприсоединения (ФОТО/ВИДЕО)
10:07 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан занимает ведущую позицию в решении глобальных проблем - к заседанию Движения неприсоединения
10:07 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Грузии запретили экспорт катализаторов
09:53 (UTC+04)
Грузия
Материалы
7 июля в Баку, Сумгайыте и Абшероне ожидается выплата пенсий
09:53 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджанская нефть подорожала
09:47 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Хакан Фидан находится с визитом в Баку (ФОТО)
09:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Мировые цены на нефть не показывают единой динамики
09:40 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В январе-июне 2023 года экспорт готовой одежды из Турции снизился
09:40 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В январе-июне 2023 года экспорт химикатов из Турции превысил $14 миллионов
09:37 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Центре Гейдара Алиева состоялся феерический концерт известного кубинского джазмена Альфредо Родригеса (ФОТО/ВИДЕО)
09:34 (UTC+04)
Общество
Материалы
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 июля
09:17 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Баку проходит заседание Координационного бюро Движения неприсоединения (ФОТО)
09:12 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Баку произошел пожар в ресторане
09:01 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
У берегов турецкой провинции Мугла спасены 27 мигрантов
08:14 (UTC+04)
Турция
Материалы
Германия готова поддержать Азербайджан в производстве "зеленого" водорода - Тобиас Бауманн
07:24 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Нидерландская ING о прогнозе по росту экономики Казахстана до 2026 г.
07:23 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
В Кыргызстане выросло производство электроэнергии
07:19 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Более 35 млн человек путешествовали по Турции в праздник Гурбан
05:57 (UTC+04)
Турция
Материалы
«Арсенал» договорился с «Вест Хэмом» о переходе Деклана Райса
05:08 (UTC+04)
Спорт
Материалы
Осуществлена отправка контейнерного поезда из Китая в Узбекистан по новому маршруту
04:12 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Байден обсудил с канцлером Германии предстоящий саммит НАТО
03:15 (UTC+04)
США
Материалы
ВВП России за пять месяцев вырос на 0,6% - премьер-министр
02:26 (UTC+04)
Россия
Материалы
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой
01:47 (UTC+04)
Общество
Материалы
Грузинская авиакомпания запускает транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси
01:15 (UTC+04)
Грузия
Материалы
Глава МИД Ирана прибыл в Баку
00:31 (UTC+04)
Политика
Материалы
Иран и Россия подписали контракт на строительство ж/д Решт-Астара
4 июля 23:45 (UTC+04)
Иран
Материалы
️SOCAR станет титульным спонсором «Галатасарая»
4 июля 23:16 (UTC+04)
Общество
Материалы
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с заседанием Координационного совета ДН (ФОТО)
4 июля 23:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан обсудили вопросы энергетики и водообеспечения
4 июля 22:06 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Китай осудил сожжение Священного Корана в Швеции
4 июля 21:22 (UTC+04)
В мире
Материалы
Экспорт турецкой стальной продукции превысил $7 млрд
4 июля 20:30 (UTC+04)
Турция
Материалы
ЦБ Азербайджана и ЕБРР обсудили реализацию стратегии финсектора Азербайджана
4 июля 20:00 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Эксперты о влиянии фактора землетрясения на рынок недвижимости в Азербайджане
4 июля 19:30 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам мероприятия, посвященного 25-летию Конституционного суда Азербайджана
4 июля 19:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
"КазТрансОйл" о текущей ситуации со сбоем в энергоснабжении на нефтеперекачивающих станциях
4 июля 19:00 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
В Баку прошел национальный финал мирового конкурса красоты Miss Golden Palm (ФОТО)
4 июля 18:51 (UTC+04)
Стиль
Материалы
Кыргызстан сократил импорт электроэнергии
4 июля 18:30 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
На "Шелковом пути" в Шеки представили "İntizar" (ФОТО)
4 июля 18:25 (UTC+04)
Культура
Материалы
Жители Баку возмущены случаями повреждения декоративных растений на бульваре (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)
4 июля 18:13 (UTC+04)
Общество
Материалы
В министерстве культуры Азербайджана произошли структурные изменения
4 июля 17:47 (UTC+04)
Общество
Материалы
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
4 июля 17:38 (UTC+04)
Культура
Материалы
Управление ирригационных систем Зардаба закупит стройматериалы
4 июля 17:35 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Обвиняемый в выдаче фальшивых справок о непригодности врач привлечен к ответственности
4 июля 17:24 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Хакан Фидан посетит Азербайджан
4 июля 17:19 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Пираллахинском промпарке будет создано СП Азербайджана и Таиланда
4 июля 17:15 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Эксперт о возможности досрочного использования части пенсионного капитала
4 июля 17:14 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы развития турсвязей
4 июля 17:10 (UTC+04)
Туризм
Материалы
В Азербайджане выявлено еще два случая заражения коронавирусом
4 июля 16:59 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Лачинском районном отделе Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу проведена спецоперация
4 июля 16:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Госпогранслужба Азербайджана закупит IT-оборудование
4 июля 16:54 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
В Баку определились победители международного фестиваля по фольклорному танцу "Xəzər-Folk 2023" (ФОТО)
4 июля 16:32 (UTC+04)
Культура
Материалы
Франция оштрафовала Google на €2 млн
4 июля 16:28 (UTC+04)
Европа
Материалы
В Азербайджане зафиксирован рост морских грузоперевозок
4 июля 16:11 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Назван рост грузоперевозок ж/д транспортом Азербайджана
4 июля 16:05 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Грузоперевозки автотранспортом в Азербайджане возросли
4 июля 16:00 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Вандалы снова атаковали кактусы на Бакинском бульваре - съемочная группа Trend помешала нарушителям (ВИДЕО)
4 июля 16:00 (UTC+04)
Происшествия
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UNEC стал первым в стране в рейтинге университетов мира QS!
4 июля 15:51 (UTC+04)
Общество
Материалы
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
4 июля 15:49 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Назван рост грузо- и пассажироперевозок в Азербайджане всеми видами транспорта
4 июля 15:23 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Потребительский кредит от Халг Банка стал еще выгоднее!
4 июля 15:22 (UTC+04)
Экономика
Материалы
ПО «Азерикимья» увеличило производство пропилена
4 июля 15:20 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Производственное объединение азербайджанской госкомпании увеличило выпуск полиэтилена
4 июля 15:18 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Убийцы красоты в Баку: зачем они это делают?
4 июля 15:18 (UTC+04)
Общество
Материалы
Рассчитываем на дальнейшее углубление сотрудничества между Азербайджаном и США - МИД
4 июля 15:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
История одной семьи – Сумгайытский театр выступил в Баку (ФОТО)
4 июля 14:54 (UTC+04)
Культура
Материалы
Теракт против посольства Азербайджана - почему Иран уклоняется от ответов?
4 июля 14:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Страны ШОС подписали совместную декларацию
4 июля 14:32 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Названо число запросов, представленных Генпрокуратурой Азербайджана в КС с 2020 года
4 июля 14:16 (UTC+04)
Общество
Материалы
На строительство дороги в Зардабе выделено 6,4 миллиона манатов - Распоряжение
4 июля 13:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
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