АПБ Азербайджана требует внедрения системы HACCP и установки системы мониторинга на предприятиях

БАКУ /Trend/ - Подготовлен проект технического нормативного правового акта об обязательном внедрении системы HACCP - Анализ опасностей и критические контрольные точки.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первое полугодие текущего года в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности".

По словам Тахмазли, субъекты крупного предпринимательства, осуществляющие производственную и перерабатывающую деятельность, должны внедрить систему HACCP через 2 года после вступления в силу закона "О продовольственной безопасности", субъекты малого и среднего предпринимательства - через 4 года, а субъекты микропредпринимательства - через 6 лет.

Председатель АПБА подчеркнул, что крупные субъекты предпринимательства должны завершить внедрение системы HACCP в течение 2 лет. По истечении этого срока проверки будут проводиться на основе проверочных вопросов, разработанных на основе принципов HACCP, и неисполнение этой системы будет рассматриваться как серьезный недостаток.

Отметим, что метод HACCP используют организации пищевой промышленности для управления риском физического, химического или биологического загрязнения пищевых продуктов. Основной целью HACCP является минимизация риска путем применения средств управления в процессе производства, а не только при контроле качества конечной продукции.