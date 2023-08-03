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ЗАО “AzerGold” представлено на Пакистанском минеральном инвестиционном саммите (R) (ФОТО)

Экономика Материалы 3 августа 2023 15:36 (UTC +04:00)
ЗАО “AzerGold” представлено на Пакистанском минеральном инвестиционном саммите (R) (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - 1 августа заместитель председателя правления ЗАО “AzerGold” Хайям Фарзалиев принял участие в Минеральном инвестиционном саммите, состоявшемся в столице Исламской Республики Пакистан Исламабаде.

Основной целью организации международного саммита на тему «От пыли к развитию» является стимулирование иностранных компаний к инвестированию в горнодобывающую промышленность в Пакистане, оценка возможностей сотрудничества между странами в направлении реализации совместных проектов в этой сфере. Так, на мероприятии была предоставлена подробная информация о потенциале Пакистана в области горного дела, существующих месторождениях полезных ископаемых, состоялись обсуждения по вопросам управления природными ресурсами, их эффективного использования, безопасного обеспечения в глобальной цепочке поставок и развития горнодобывающей области.

Отметим, что ЗАО “AzerGold” определило расширение деятельности за пределами страны в качестве одной из основных стратегических целей. Так, с целью рассмотрения возможностей совместного сотрудничества ЗАО организовывает взаимные визиты для подготовки совместных проектов в Центральноазиатский регион и другие дружественные страны, проводятся встречи, обсуждения с учреждениями, представляющими горнодобывающий сектор. В связи с этим 3 июня текущего года в ЗАО “AzerGold” состоялась встреча с делегацией во главе с государственным министром нефти Исламской Республики Пакистан Мусадиком Масудом Маликом. На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях участия ЗАО “AzerGold” в реализации проектов, связанных с действующими месторождениями золота, меди, железной руды, а также угля в Пакистане. Кроме того, ранее, в феврале 2021 года, в ЗАО “AzerGold” была организована встреча с делегацией во главе с генеральным директором Организации пограничных работ Исламской Республики Пакистан, генерал-майором Камалем Азфаром, на которой были рассмотрены возможности сотрудничества между сторонами.

ЗАО “AzerGold” представлено на Пакистанском минеральном инвестиционном саммите (R) (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” представлено на Пакистанском минеральном инвестиционном саммите (R) (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” представлено на Пакистанском минеральном инвестиционном саммите (R) (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” представлено на Пакистанском минеральном инвестиционном саммите (R) (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” представлено на Пакистанском минеральном инвестиционном саммите (R) (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” представлено на Пакистанском минеральном инвестиционном саммите (R) (ФОТО)
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