ЗАО “AzerGold” представлено на Пакистанском минеральном инвестиционном саммите (R) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 августа заместитель председателя правления ЗАО “AzerGold” Хайям Фарзалиев принял участие в Минеральном инвестиционном саммите, состоявшемся в столице Исламской Республики Пакистан Исламабаде.

Основной целью организации международного саммита на тему «От пыли к развитию» является стимулирование иностранных компаний к инвестированию в горнодобывающую промышленность в Пакистане, оценка возможностей сотрудничества между странами в направлении реализации совместных проектов в этой сфере. Так, на мероприятии была предоставлена подробная информация о потенциале Пакистана в области горного дела, существующих месторождениях полезных ископаемых, состоялись обсуждения по вопросам управления природными ресурсами, их эффективного использования, безопасного обеспечения в глобальной цепочке поставок и развития горнодобывающей области.

Отметим, что ЗАО “AzerGold” определило расширение деятельности за пределами страны в качестве одной из основных стратегических целей. Так, с целью рассмотрения возможностей совместного сотрудничества ЗАО организовывает взаимные визиты для подготовки совместных проектов в Центральноазиатский регион и другие дружественные страны, проводятся встречи, обсуждения с учреждениями, представляющими горнодобывающий сектор. В связи с этим 3 июня текущего года в ЗАО “AzerGold” состоялась встреча с делегацией во главе с государственным министром нефти Исламской Республики Пакистан Мусадиком Масудом Маликом. На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях участия ЗАО “AzerGold” в реализации проектов, связанных с действующими месторождениями золота, меди, железной руды, а также угля в Пакистане. Кроме того, ранее, в феврале 2021 года, в ЗАО “AzerGold” была организована встреча с делегацией во главе с генеральным директором Организации пограничных работ Исламской Республики Пакистан, генерал-майором Камалем Азфаром, на которой были рассмотрены возможности сотрудничества между сторонами.