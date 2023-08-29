Турпоток из России в Азербайджан увеличился в 4 раза

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в пятерку стран, наиболее посещаемых российскими туристами.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Сообщается, что на фоне ограниченного авиасообщения с Европой популярность путешествий в этом году в страны СНГ заметно выросла. Туроператоры отмечают, что популярными среди россиян направлениями являются Азербайджан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Армения.

Отмечается, что российские туристы довольны ценами в Азербайджане. Операторы продают им туры в Баку и его окрестности, а также в регионы.

По данным Пограничной службы ФСБ России, в первом полугодии 2023 года в Азербайджан отправились 68,9 тыс. россиян. Поток туристов из России в Азербайджана за этот период увеличился в 4 раза.