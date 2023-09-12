В Азербайджане выросла среднемесячная номинальная зарплата наемных работников

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 августа 2023 года численность наемных работников в экономике страны составила 1706,5 тыс. человек, из которых 891,7 тыс. человек - в государственном секторе, а 814,8 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Из числа наемных работников 19% заняты в сфере образования, 18,7% - в торговле; ремонте транспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,5% - здравоохранении и предоставлении социальных услуг населению, 6,5% - в сферах государственного управления и обороны; социального обеспечения, 6,4% - строительстве, 4,3% - в сферах транспорта и складского хозяйства, 3,7% - в сфере профессиональной, научно-технической деятельности, 3,5% - сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,1% - в сфере финансовой и страховой деятельности, 14,5% - в других отраслях экономики.

В январе-июле 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны увеличилась на 11,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 925,3 маната. В горнодобывающей промышленности, сферах финансовой, страховой, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была выше, отмечает Госкомстат.