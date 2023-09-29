Czech Engineering заинтересована в строительстве энергетической инфраструктуры в Нахчыване

НАХЧЫВАН /Trend/ - Чешская энергетическая компания Czech Engineering заинтересована в строительстве солнечной электростанции и дополнительной инфраструктуры в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на III Азербайджано-турецком энергетическом форуме и I Международной конференции "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики".

"Наша стратегическая цель заключается в создании производственных мощностей на 1500 МВт для ветровой и солнечной энергии в Нахчыванской Республике, используя потенциал возобновляемых источников энергии в объеме 5000 МВт. Для достижения этой цели мы активно привлекаем иностранные инвестиции, и наш план также включает экспорт энергии на уровне не менее 1000 МВт. На данный момент мы уже начали работу над этим проектом", - подчеркнул Шахбазов.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.