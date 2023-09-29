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Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья» (ФОТО)

Экономика Материалы 29 сентября 2023 11:52 (UTC +04:00)
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья» (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Здоровая команда – это сильная команда и лучшее обслуживание клиентов. Поддерживая это, Yelo Bank регулярно проводит различные мероприятия для своих сотрудников. Один из таких проектов состоялся вчера совместно с Pasha Insurance. При участии команды «Sağlam Ailə» в Головном офисе Банка для сотрудников было организовано бесплатное обследование на скрытый диабет и норму витамина D.

2023 год в Yelo Bank отмечается как Год здоровья. До этого Банк организовывал для своих сотрудников бесплатные проверки зрения, сеансы терапевта и загородные оздоровительные туры. Следует отметить, что в здании Головного офиса Yelo Bank для сотрудников созданы все необходимые условия для занятий в свободное время волейболом, баскетболом, йогой, футболом и фитнесом. Если вы хотите стать частью блестящей команды банка, ознакомьтесь с вакансиями: https://bit.ly/bank-vakansiya

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Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья» (ФОТО)
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья» (ФОТО)
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья» (ФОТО)
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья» (ФОТО)
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья» (ФОТО)
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья» (ФОТО)
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья» (ФОТО)
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья» (ФОТО)
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