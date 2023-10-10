Азербайджан планирует предоставить Украине оборудование для восстановления распределительных электросетей

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует предоставить Украине оборудование для восстановления распределительных энергосетей.

Как передает Trend, об этом стало известно в ходе встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Украине Сеймура Мардалиева.

Посол напомнил, что Президент Ильхам Алиев в середине июля подписал распоряжение о выделении министерству энергетики Азербайджанской Республики 7,6 миллиона долларов для оказания гуманитарной помощи Украине. В связи с этим в ближайшее время планируется передать Украине оборудование для восстановления распределительных энергосетей.

Герман Галущенко поблагодарил Азербайджан за оказанную украинскому энергетическому сектору поддержку, которая, в частности, помогла поддержать энергосистему Украины прошлой зимой.

"Мы очень ценим наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе, и мы очень надеемся, что это сотрудничество будет усиливаться", - отметил глава ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов.