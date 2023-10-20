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Российский электротехнический завод исследует азербайджанский рынок

Экономика Материалы 20 октября 2023 21:34 (UTC +04:00)
Российский электротехнический завод исследует азербайджанский рынок

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Российский электротехнический завод исследует азербайджанский рынок, передает в пятницу Trend.

Как сказал представитель Калужского завода "КВТ" Андрей Капранов в рамках "Каспийской строительной недели", компания активно развивает производство в четырех направлениях: муфты, изделия из пластика, электромонтажные инструменты и сопутствующие изделия.

Продукция компании уже экспортируется в Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Сербию.

Представители завода впервые участвуют в этой выставке и планируют открыть представительство, найти клиентов и сотрудничать с Азербайджаном в сфере строительства.

Напомним, что специализированная выставка «Rebuild Karabakh», посвященная восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабаха, продлится до 21 октября.

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