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Назван объем инвестиций в строительство новой солнечной электростанции в Нахчыване (Эксклюзив)

Экономика Материалы 29 октября 2023 09:52 (UTC +04:00)
Назван объем инвестиций в строительство новой солнечной электростанции в Нахчыване (Эксклюзив)

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ/Trend/ - Общий объем инвестиций в строительство солнечной электростанции мощностью до 500 МВт в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, а также инфраструктуры для дальнейшего экспорта в Турцию составляет 500 миллионов долларов.

Об этом сообщил Trend генеральный директор компании "A-Z Czech Engineering" Милан Павличек.

По его словам, компания давно следит за изменениями в энергетической сфере Азербайджана и на основе этого намерена активно реализовывать новые проекты в стране.

"Подписанный меморандум показывает, что мы намерены развивать энергетический потенциал Нахчывана, а также планируем поделиться своим опытом в других направлениях энергетической сферы", - добавил Павличек.

Отметим, что 29 сентября директор Агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев и генеральный директор компании "A-Z Czech Engineering" подписали меморандум о взаимопонимании в сфере возобновляемых источников энергии.

В рамках меморандума планируется строительство солнечной электростанции мощностью 500 МВт и энергетической инфраструктуры в Нахчыванской АР Азербайджана.

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