Прозрачность таможенной системы Азербайджана привела к увеличению доходов бюджета - Шахмар Мовсумов

БАКУ/Trend/ - Прозрачность таможенной системы Азербайджана, упрощение процедур и оптимизация затрат, облегчение внешней торговли привели к увеличению участников внешнеторговой деятельности и доходов бюджета.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов в ходе Таможенного бизнес форума 2023 (GBF23), проходящего в Баку.

Он отметил, что за последние три года доля неорганической химической и пластмассовой продукции в экспорте ненефтяной продукции Азербайджана увеличилась.

"В 2015-2022 годах объем ненефтяного экспорта увеличился в 2,3 раза. В то же время произошло увеличение количества разновидностей ненефтяного экспорта. Из 5 700 видов товаров 1 990 было отправлено на экспорт, а 1 234 - на постоянный экспорт. За последние три года в экспортную корзину вошли 35 новых товаров", - подчеркнул он.

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