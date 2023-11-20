Победители программы стипендий в области образования «Образовательной стипендиальной программы Red Hearts» были награждены (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как было объявлено ранее, Фонд «Red Hearts», вносящий значительный вклад в наше сообщество, запустил следующую кампанию «Onu oxut» («Пожертвуй для образования»). Цель благотворительной кампании, проводимой в рамках «Образовательной стипендиальной программы Red Hearts», - поддержать студентов из социально уязвимых слоев населения, набравших более 600 баллов на вступительных экзаменах в университет. Более 30-ти студентов подали заявку на стипендию в рамках кампании и 25 из них были удостоены стипендии.

На прошлой неделе состоялась церемония награждения победителей, в которой приняли участие официальные представители Фонда, студенты и общественные деятели. Президент Фонда Севда Хагвердиева выступила с речью на открытии мероприятия и выразила благодарность благодетелям. «По сравнению с прошлым годом, мы гордимся тем, что в этом году мы предоставляем стипендии еще большему количеству студентов. Конечно, мы достигли этого благодаря щедрости добрых людей. Поэтому я благодарю всех, кто поддержал нас, особенно Капитал Банк, который предоставил стипендии 10-ти студентам».

Гюнель Мавлиярова, руководитель Центра маркетинговой экспертизы в Капитал Банке, заявила: «В Капитал Банке мы отлично понимаем, насколько чувствительным и важным для общества является тема образования, именно поэтому поддержка образования имеет особое значение для нас. Мы верим, что наша молодежь сделает всё возможное для личного развития и в будущем внесёт значительный вклад имя общего развития общества и страны».

В рамках программы «Образовательной стипендиальной программы Red Hearts»

стоит отметить, что ежемесячная стипендия в размере 150-ти азербайджанских манат будет предоставляться 25-ти студентам из малоимущих семей, обучающимся в различных университетах страны.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.