Компания Dahua расширяет свою деятельность в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В этом году исполнилось 30 лет с момента создания компании Dahua. Созданная в этом году компания «DAHUA TECHNOLOGY AZERBAIJAN", расположенное по адресу: улица Низами, 90А, район Сабаил, Баку, AZ101, является дочерним предприятием Dahua Technology в Азербайджане.

Dahua Technology – мировой лидер среди поставщиков решений и услуг в сфере интеллектуальных систем видеонаблюдения AIoT. Следуя своей корпоративной стратегии Dahua Think#, Dahua Technology концентрируется на двух ключевых направлениях – муниципальном и корпоративном. Компания последовательно развивает технологические

стратегии, включающие интеллектуальные цифровые платформы AloT и IoT, всесторонне продвигая цифровую интеллектуальную модернизацию городов и предприятий на основе потребностей клиентов и внося вклад в интеллектуальную цифровую трансформации различных отраслей.

В качестве новой отправной точки Dahua Azerbaijan провела «День партнера» 22-го сентября 2023 года. В рамках мероприятия были представлены ключевые технологии и новые продукты, включая "Full Color", "Smart Dual Light", HDCVI с разрешением 5 МП и PT-камеры, и другие продукты. В ходе мероприятия все участники приняли участие в мотивационном конкурсе, организованном Dahua Azerbaijan. По итогам мероприятия 3 победителя были номинированы онлайн на официальной странице бренда(@dahua_technology_azerbaijan в Instagram и получили ценные призы.

Кроме того, с 19-го по 21-ое октября Dahua Azerbaijan представила свое транспортное решение на 11-й Каспийской международной выставке дорожной инфраструктуры и общественного транспорта.

В перспективе Dahua Azerbaijan продолжит предоставлять разнообразные передовые продукты и решения для азербайджанского рынка, включая системы видеонаблюдения, интеллектуальные транспортные решения, системы «умный дом», системы передачи данных, пожарную сигнализацию и многое другое. Компания нацелена на предоставление

высококачественного обслуживания, начиная с консультаций и проектирования и заканчивая поставками и обслуживанием продуктов и решений. Этот подход способствует успешному ведению бизнеса для партнеров и обеспечивает удовлетворение конечных пользователей.

О компании Dahua Technology.

Штат компании насчитывает более 23 000 сотрудников, из которых более 50% заняты в области исследований и разработок. Компания привержена технологическим инновациям и инвестирует в исследования. и разработки, вкладывая в них ежегодно около 10% выручки от продаж. Dahua Technology открыла более 200 офисов в Китае, а также 67 зарубежных дочерних компаний, филиалов и представительств. Кроме того, Dahua Technology предлагает свои решения, продукцию и услуги более чем в 180 странах и регионах для таких ключевых сфер деятельности, как транспорт, производство, образование, розничная торговля, финансы, энергетика, охрана окружающей среды и т.д. Обладая глубоким пониманием и необходимой инфраструктурой в сфере AIoT, компания продолжает искать новые возможности применения технологий и продвигает инновационные направления своей деятельности под брендами Imou, iRAYPLE, Pixfra, Waythcan, Wisualarm, Dahua Memory и т.д.

Согласно оценкам, в 2022 году компания Dahua заняла второе место по объему поставок оборудования для видеонаблюдения в мире *. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте компании по адресу

www.dahuasecurity.com.

*Источник: База данных по рынку видеонаблюдения и аналитике Omdia за 2023 год.