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Армяне прошлым летом осуществили кибератаки на 72 азербайджанских информресурса

Экономика Материалы 24 ноября 2023 18:21 (UTC +04:00)
Армяне прошлым летом осуществили кибератаки на 72 азербайджанских информресурса

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - После антитеррористической операции "Возмездие", проведенной 3 августа прошлого года, армяне совместно с 7 кибергруппировками осуществили интенсивные DDoS-атаки на 72 информационных ресурса нашей страны.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналу Милли Меджлиса сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Ильгар Мусаев.

Он отметил, что 15 из целей были государственными структурами. В результате принятых превентивных мер была обеспечена бесперебойная деятельность информационных ресурсов, подключенных к сети "AzStateNet".

"В недавно созданном нами современном Центре операций безопасности такие кибератаки мониторятся и принимаются меры для их предотвращения в течение всего дня", - добавил Мусаев.

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