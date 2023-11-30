ЦБ Азербайджана рассматривает способы усиления аспектов кибербезопасности - гендиректор

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает способы усиления аспектов кибербезопасности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор ЦБА Фарид Османов в ходе панели "Открытый банкинг и правила API: Обеспечение безопасного обмена данными и инноваций в сфере платежей" в рамках проходящего в Баку Инновационного саммита "InMerge".

По его словам, открытый банкинг повысит финансовую инклюзивность.

"Внедряя концепцию "открытого банкинга", финансовые учреждения могут расширять свою экосистему, чтобы лучше обслуживать клиентов, быстро и эффективно взаимодействуя с банковскими партнерами и третьими сторонами. В то же время они могут еще больше улучшить обслуживание клиентов, отслеживая и анализируя модели их поведения. В настоящее время Центральный банк Азербайджана рассматривает способы усиления аспектов кибербезопасности", - подчеркнул он.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку 30 ноября - 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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