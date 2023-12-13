Новые назначения в Kapital Bank

По решению Правления ОАО «Kapital Bank» в банке произведено несколько новых назначений. Кямал Абдуллаев, обладающий большим опытом работы в банковском секторе, был назначен членом Совета директоров и Главным директором по комплаенсу Kapital Bank.

Кямал Абдуллаев получил степень бакалавра международного права в Западном университете. Далее он продолжил свое образование в Национальной авиационной академии по специальности инженер-экономист. Он получил степень магистра в IE Business School.

Начав свою профессиональную карьеру в 2001 году, Кямал Абдуллаев приобрел обширный опыт работы в таких компаниях, как BP и Pasha Bank. В 2013 году он присоединился к команде Kapital Bank в качестве Директора департамента по комплаенсу. Позже он занимал должность Директора по комплаенсу, а также Главного директора Департамента права и комплаенса.

Другим решением Совета директоров Махаммад Ибрагимов назначен руководителем Офиса банковских операций ОАО «Kapital Bank». Ранее он исполнял обязанности Директора розничного департамента банка.

Согласно новому решению, лидер Области Birbank ОАО «Kapital Bank» Закир Хан-Маммадов продолжит свою деятельность в качестве Лидера офиса платежных систем.

Также следует отметить, что Алмаз Мусаева назначена Директором департамента комплаенса банка, Чингиз Сафарли — Директором департамента информационной безопасности, Рустам Маликов — Лидером области микропродуктов, Александр Стрижков — Лидером области потребительских ценностей, Наина Шукюрова — Лидером области оплат, Ханым Рустамова — Лидером области малого и среднего предпринимательства и корпоративных продуктов.