Как строительные компании обманывают покупателей?

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на рынке жилья наблюдается нехватка покупателей. Строительные компании проводят различные акции по привлечению клиентов, но, к сожалению, большинству акций доверять не стоит.

Об этом сказал Trend эксперт по недвижимости Рамиль Османлы.

Он отметил, что на деле оказывается, что многие из рекламируемых квартир не соответствуют заявленным параметрам.

"Чтобы привлечь покупателя, проводятся кампании. Например, в рекламе говорится, что вы сможете купить жилье по цене от 600 манатов в месяц с первоначальным взносом в размере 14 тысяч. Идешь и смотришь, что площадь указанного жилья составляет 40 квадратных метров, а цена доходит до 240 тысяч манатов", - сказал Османлы.

Эксперт добавил, что в настоящее время на рынке жилья в Баку существенных изменений не наблюдается, цены стабильны.

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