БАКУ/Trend/- Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев назначен президентом COP29, сообщает в четверг Trend.

"В этом году Азербайджан принимает конференцию COP29. Мы желаем президенту COP29 Мухтару Бабаеву и ведущему переговорщику COP29 Ялчину Рафиеву успехов в их работе. Рассчитываем на сотрудничество с президентами COP29 и COP30, а также с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата, чтобы продолжить исторический успех COP28 и держать 1,5°C в пределах досягаемости", - говорится в сообщении, размещенном на странице COP28 в соцсети X.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), о чем было официально объявлено 11 декабря 2023 года в рамках конференции COP28 в Дубае.

Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!