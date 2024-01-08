Азербайджан обеспечит более 90% потребности Грузии в природном газе в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Согласно данным о балансе природного газа Грузии, в 2024 году планируется привезти 3,217 миллиарда кубометров, из которых 3,017 миллиарда кубометров будут импортированы из Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, в 2023 году объемы поставок газа из Азербайджана в Грузию прогнозировались на уровне 2,858 миллиарда кубометров.

На 2024 год баланс природного газа Грузии оценивается в 3,231 миллиарда кубометров, причем 99,6 процента этого объема приходится на импорт.

При этом, предполагается поступление поставок из России в объеме 200 миллионов кубометров газа.

По данным минэнерго Азербайджана, в январе-ноябре 2023 года в Грузию было экспортировано 2,5 миллиарда кубометров газа, что на 13,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (2,2 миллиарда кубометров).

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