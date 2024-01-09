В 2023 году число банковских карт в Азербайджане заметно выросло - Закир Нуриев

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в 2023 году число банковских карт выросло на 23 процента по сравнению с показателем 2022 года и достигло 16,6 миллиона.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в ходе Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

По его словам, большая часть этого роста произошла за счет бесконтактных карт (Бесконтактная карта – это тип платежной карты, позволяющий проводить транзакции без необходимости физического контакта карты с платежным терминалом. Чтобы совершить платеж, достаточно приблизить карту к терминалу, который поддерживает бесконтактную технологию).

"Прирост числа карт в стране составил 3,1 миллиона, 95,4 процента этих карт позволяет осуществлять бесконтактные платежи. В целом более 76 процентов платежных карт в стране поддерживают данный вид оплаты. Более 91 процента платежей, совершаемых через POS-терминалы, являются бесконтактными", - отметрил он.

Он также упомянул, что за 11 месяцев 2023 года 55,2 процента транзакций, осуществленных с использованием платежных карт в стране, были безналичными.

"Объем безналичных операций по картам за январь-ноябрь 2023 года составил 43,2 миллиарда манатов, что представляет собой рост более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022", - добавил он.

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