Механизмы финансирования являются центральной темой COP29 - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Механизмы финансирования являются центральной темой COP29, которая пройдет в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Конференция COP28 имела явный успех. Акцент на повышении энергоэффективности, увеличении объема возобновляемых источников энергии - учитывая все это, ее можно считать успешной. Это стало возможным благодаря упорному труду", - сказал министр.

Он отметил, что как принимающая COP29 сторона Азербайджан также понимает, что существует определенная планка ожиданий.

"Есть ответственность за продолжение процесса таким же успешным образом. Главное – обеспечить механизмы финансирования. Это чрезвычайно важно", - добавил Джаббаров.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала этому примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 4 января 2024 года был назначен президентом COP29.