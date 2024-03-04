Осуществите свои мечты этой весной вместе с Yelo Bank!

БАКУ /Trend/ - Весна, которую все с нетерпением ждали, приносит хорошие новости! Итак, Yelo Bank снижает процентные ставки по кредитам наличными! Воспользовавшись этой весенней акцией, вы можете оформить кредит наличными всего от 9,5% годовых. В рамках акции вы можете получить кредит на сумму до 50 000 AZN на срок до 59 месяцев.

Естественно, перед праздником и планы растут, и расходы увеличиваются. Удовлетворите свои потребности и встречайте весну с хорошим настроением вместе с выгодной акцией от Yelo Bank.

Чтобы получить кредит, воспользовавшись кампанией, вы можете обратиться в любой ближайший к вам филиал Yelo Bank или сделать заказ онлайн на сайте yelo.az, а также в колл-центре 981. Акция продлится до 29 марта 2024 года. Для заказа кредита онлайн: https://bit.ly/49NI0jM

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