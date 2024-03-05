Молдова заинтересована в запуске SOCAR производства удобрений на своей территории – министр энергетики (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Молдова заинтересована в запуске государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) производства удобрений на своей территории.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

«У SOCAR есть опыт работы в области производства удобрений, одним из крупнейших рынков сбыта удобрений являются румынский и болгарский рынки, и имело бы смысл производить удобрения где-то ближе к этим рынкам. Также Молдова находится рядом с большим украинским рынком. Конечно, Украина и сама производила огромное количество удобрений до недавнего времени, но в связи с войной непонятно, насколько это производство будет продолжаться, насколько оно может поддерживаться. Мы заинтересованы, чтобы на территории Молдовы SOCAR или партнеры запустили производство удобрений. Молдова как сельскохозяйственная страна сама использует эту продукцию, и является хорошей логистической точкой, откуда ее легко можно экспортировать в страны ЕС и Украину», - сказал он.

По словам Парликова, если SOCAR заинтересована в том, чтобы инвестировать в инфраструктуру по распределению газа в Молдове, то, безусловно, этот вариант тоже не исключается.

Отметим, что SOCAR Carbamide занимается производством удобрений. За истекшие пять лет на предприятии было произведено 1,64 миллиона тонн азотных удобрений (карбамида, или мочевины), из них 1,23 миллиона тонн экспортировано.

В 2023 году производство карбамида на предприятии составило 454 тысячи тонн, из них 78,3 процента продукции было экспортировано, остальное пошло на покрытие внутренних потребностей Азербайджана. Суточная мощность завода - две тысячи тонн карбамида и 1,2 тысячи тонн аммиака.

В Азербайджане продукция предприятия продается фермерам по конкурентным ценам. Среди иностранных покупателей - Турция, Румыния, Болгария, Албания, Италия, Грузия, страны Южной Америки.

X: @Lyaman_Zeyn