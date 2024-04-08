В прошлом году в Азербайджане было реализовано 60 мероприятий в рамках ЦУР ООН

БАКУ/Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было реализовано 60 мероприятий в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, 20 из которых завершены.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов в ходе заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"В прошлом году было реализовано 60 мероприятий в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР), 20 из которых завершены. В 2024 году планируется реализовать 49 мероприятий. При этом планируется усилить медицинскую службу, повысить навыки обращения с минами, реализовать планы действий, связанные с безопасностью пищевых продуктов", - сказал он.

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