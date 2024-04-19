AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы (ФОТО)

AccessBank, ведущее финансовое учреждение в Азербайджане, продолжает свою практику поощрения предпринимательской активности и улучшения доступности финансовых услуг с открытием своего 19-го регионального филиала в Масаллы, расположенного на улице М.Талишханова. Это расширение является значимым шагом в миссии AccessBank по обеспечению необходимых финансовых услуг для сообществ по всей стране, особенно в юго-восточном регионе.

Вновь открытый филиал в Масаллы предлагает широкий спектр финансовых решений, разработанных для удовлетворения потребностей клиентов. Среди этих услуг: предоставление кредитов, размещение вкладов, выдача пластиковых карт, денежные переводы, обмен валюты и многое другое.

Это стратегическое расширение соответствует общей Стратегии развития AccessBank, которая подчеркивает важность расширения регионального присутствия и предоставления качественных банковских услуг национального масштаба.

“Расширение региональной сети и предоставление качественных банковских услуг являются одним из приоритетных направлений Стратегии развития нашего Банка. Теперь жители Масаллы смогут воспользоваться услугами нашей профессиональной команды. AccessBank открывает первый из запланированных на 2024-й год региональных филиалов, в результате чего количество наших филиалов в Азербайджане достигает 33. В рамках этой инициативы мы планируем открыть дополнительные филиалы в различных регионах в течение года", - заявил Давит Циклаури, председатель правления AccessBank.

Открытие филиала в Масаллы не только подчеркивает приверженность AccessBank обслуживанию местного населения, но и представляет собой важный шаг в усилиях по поддержке предпринимательского ландшафта страны и поддержке малого и среднего бизнеса. Через стратегические инициативы по расширению и клиентоориентированный подход, AccessBank продолжает играть важную роль в продвижении финансовой инклюзии и устойчивого развития в Азербайджане.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 33-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 19 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.