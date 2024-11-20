Необходимо увеличить климатическое финансирование до 2035 года - представитель Тимор-Лешти

БАКУ /Trend/ - Необходимо увеличить климатическое финансирование в рамках новой коллективной количественной цели до 1,3 триллиона долларов США ежегодно до 2035 года.

Об этом заявил специальный посланник и посол по климатическим вопросам Тимор-Лешти Адао Соарес Барбоза, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Изменение климата больше не является абстрактной угрозой для нашего мира. Это осязаемая реальность, влияющая на нашу жизнь и средства к существованию. Оно негативно сказалось на глобальном социально-экономическом развитии и устойчивости экосистем. Наибольшие последствия испытывают наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, которые страдают больше всего, несмотря на то, что они вносят наименьший вклад в глобальные выбросы парниковых газов", - сказал Адао Соарес Барбоза.

Он подчеркнул, что климатическая справедливость должна стать основой глобальных коллективных действий. Тимор-Лешти сталкивается с различными последствиями изменения климата, такими как наводнения, засухи, оползни и повышение уровня моря. Эти изменения приводят к снижению сельскохозяйственного производства, угрозе продовольственной безопасности, нехватке воды, разрушению инфраструктуры, утрате человеческих жизней, миграции.

"Мы должны действовать решительно, руководствуясь принципом общих, но дифференцированных обязательств. Развивающиеся страны должны взять на себя лидирующую роль в снижении выбросов парниковых газов, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году", - отметил он.

Он добавил, что Тимор-Лешти полностью привержен пути низкоуглеродного развития с акцентом на продвижение технологий возобновляемых источников энергии и восстановление лесов. Развитые страны должны выполнить свои обязательства по предоставлению финансовой, технологической и кадровой поддержки развивающимся странам, особенно наименее развитым, для реализации мер по адаптации, смягчению последствий изменения климата и решению проблемы утрат и ущерба.