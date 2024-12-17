Число предпринимателей, использующих "Зеленый коридор" в Азербайджане, продолжает расти - Мамед Мусаев

БАКУ/ Trend/ - Число предпринимателей, использующих "Зеленый коридор" в Азербайджане, продолжает расти.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на таможенном бизнес-форуме в Баку.

"Таможенная система является важнейшим инструментом в этом направлении, поскольку она играет ключевую роль в управлении международной торговлей и создании условий для выхода на новые рынки. Развитие диалога между государством и частным сектором - одно из основополагающих принципов экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности в нашей стране.

Конфедерация предпринимателей Азербайджана, как одна из сторон Главного коллективного соглашения с правительством, усиливает сотрудничество с государственными структурами для решения вопросов, поднимаемых предпринимателями, а также для реализации стратегических целей, таких как развитие национальной экономики и ее ориентация на экспорт. В этой связи хотелось бы особо отметить деятельность Совета двустороннего сотрудничества между Конфедерацией и Государственным таможенным комитетом. Многие поднятые вопросы были успешно решены, и мы рады, что число предпринимателей, использующих "Зеленый коридор", продолжает расти.

В последние годы в таможенной системе наблюдаются значительные успехи. Внедрение электронных деклараций, инициативы по упрощению торговли и создание процедур в соответствии с международными стандартами являются важными шагами в этой сфере. Эти меры не только способствуют улучшению бизнес-среды в нашей стране, но и создают новые возможности для развития предпринимательства", - сказал М.Мусаев.