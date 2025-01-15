В Азербайджане запущена первая национальная криптовалюта

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане запущена криптовалюта PortCoin.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал основатель OOO "Mobile Payment Solutions" Тельман Ахундов в ходе презентации первой национальной криптовалюты в стране.

"Компания "Mobile Payment Solutions", владелец бренда Portmanat, представила собственную криптовалюту под названием PortCoin. Пользователи системы Portmanat теперь могут покупать и продавать криптовалюту через онлайн-платформу электронного кошелька. Кроме того, платформа позволяет легко конвертировать средства из зарубежных криптокошельков в азербайджанские манаты. Криптовалюта PortCoin (PTC) создана в рамках внедрения современных финансовых технологий на основе цифровых активов и блокчейн-технологии. Она соответствует стандарту BEP-20 и работает на платформе Binance Smart Chain", - сказал он.

По его словам, криптовалюта PortCoin с ноября 2024 года проходит тестирование в рамках особого режима регулирования (sandbox) под надзором Центрального банка Азербайджана.

Напомним, что ООО "Mobile Payment Solutions" 8 июля 2024 года получило лицензию № EPT-005 от Центрального банка Азербайджана.