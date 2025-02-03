Получи кредит и карту рассрочки одновременно в приложении Yelo

Yelo Bank продолжает предлагать более удобные и быстрые финансовые решения! Теперь, оформляя заявку на кредит через приложение Yelo, ты можешь одновременно получить и кредит, и карту рассрочки. Просто подай заявку через приложение не выходя из дома, и после одобрения получи средства, а также карту рассрочки, чтобы легко распределять свои расходы.



Преимущества карты рассрочки Yelo:

✔ Оплачивай покупки в рассрочку до 24 месяцев

✔ Беспроцентная рассрочка у партнеров

✔ Льготный период до 70 дней

✔ Бесплатная доставка на твой адрес при онлайн-заказе



Сейчас Yelo Bank предлагает потребительские кредиты до 50 000 AZN на любые цели. Реализуй свои планы, оформив кредит сроком до 59 месяцев. Кроме того, ты можешь вносить ежемесячные платежи любой банковской картой прямо в приложении Yelo — без посещения филиала и поиска терминала.



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