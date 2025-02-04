В Баку обсудили итоги миссии МВФ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча с делегацией Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Анной Бордон, руководителем миссии Фонда по Азербайджану. В ходе встречи были рассмотрены ключевые выводы миссии МВФ.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в соцсети Х написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Отмечается, что стороны обсудили экономический рост, уровень инфляции, показатели импорта и экспорта, а также вызовы в финансовом секторе.

"Отдельное внимание уделили вопросам развития частного сектора для диверсификации экономики, налоговым реформам, созданию устойчивых финансовых возможностей, продвижению государственно-частного партнерства, повышению прозрачности, мерам по борьбе с изменением климата, а также оптимизации деятельности государственных предприятий", - говорится в публикации.