Весенняя скидка на потребкредиты от Yelo Bank

Наступает Новруз, а вместе с ним и весенние возможности! Yelo Bank присоединяется к праздничному настроению и предлагает специальную весеннюю скидку на потребительские кредиты!



Теперь в Yelo Bank можно оформить кредит до 50 000 AZN по выгодной ставке от 9,9% годовых. Гибкий график погашения позволяет выбрать срок от 6 до 59 месяцев, что делает выплату удобной и доступной. Подать заявку на кредит можно в любом филиале Yelo Bank, а для экономии времени доступна онлайн-запись на визит: http://bit.ly/3kHEpNm.



Для тех, кто ценит максимальное удобство, Yelo Bank предлагает полностью онлайн-кредит — оформите заявку через приложение Yelo, получите одобрение без визита в банк, а средства сразу поступят на вашу карту! А если у вас еще нет карты, банк бесплатно доставит ее на ваш адрес при оформлении кредита онлайн. Кроме того, с помощью онлайн-калькулятора кредита можно заранее рассчитать платежи и выбрать оптимальный вариант.



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