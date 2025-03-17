Хотите быстро и безопасно отправить деньги своим близким? Теперь
с приложением Yelo международные переводы стали еще удобнее!
Система «Золотая Корона» позволяет мгновенно переводить деньги в
Россию, Турцию, Грузию, Казахстан и другие страны без необходимости
открывать банковский счет. Вы можете воспользоваться этой услугой
всего за несколько минут, обратившись в любой филиал Yelo Bank.
Если у вас нет времени посещать филиал, приложение Yelo – это именно то, что вам нужно! Совершайте переводы в любое время и из любого места всего в несколько кликов. Просто войдите в приложение, выберите услугу «Золотая Корона» и отправьте деньги за границу в нужной валюте за считанные секунды.
Быстро, удобно, безопасно – переводы в пару кликов! Скачайте приложение Yelo и оцените удобство: https://bit.ly/ylnwsh.
Хотите оформить кредит в Yelo Bank? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Денежные переводы за границу стали удобнее с приложением Yelo!
Хотите быстро и безопасно отправить деньги своим близким? Теперь
с приложением Yelo международные переводы стали еще удобнее!
Система «Золотая Корона» позволяет мгновенно переводить деньги в
Россию, Турцию, Грузию, Казахстан и другие страны без необходимости
открывать банковский счет. Вы можете воспользоваться этой услугой
всего за несколько минут, обратившись в любой филиал Yelo Bank.