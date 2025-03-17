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Денежные переводы за границу стали удобнее с приложением Yelo!

Экономика Материалы 17 марта 2025 11:12 (UTC +04:00)
Денежные переводы за границу стали удобнее с приложением Yelo!

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Хотите быстро и безопасно отправить деньги своим близким? Теперь с приложением Yelo международные переводы стали еще удобнее! Система «Золотая Корона» позволяет мгновенно переводить деньги в Россию, Турцию, Грузию, Казахстан и другие страны без необходимости открывать банковский счет. Вы можете воспользоваться этой услугой всего за несколько минут, обратившись в любой филиал Yelo Bank.

Если у вас нет времени посещать филиал, приложение Yelo – это именно то, что вам нужно! Совершайте переводы в любое время и из любого места всего в несколько кликов. Просто войдите в приложение, выберите услугу «Золотая Корона» и отправьте деньги за границу в нужной валюте за считанные секунды.

Быстро, удобно, безопасно – переводы в пару кликов! Скачайте приложение Yelo и оцените удобство: https://bit.ly/ylnwsh.

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