Члены Комитета КСО ЗАО “AzerGold” встретились с местными жителями в Гейгеле (ФОТО)

В Гейгельском районе состоялась очередная встреча Комитета по корпоративной социальной ответственности (КСО) закрытого акционерного общества (ЗАО) “AzerGold”.

Во встрече, организованной при поддержке Исполнительной власти района, приняли участие жители сел Тюлаллар и Зурнабад, расположенных вблизи золотодобывающего рудника “Тюлаллар”, добычу которого в настоящее время осуществляет ЗАО “AzerGold”.

Целью традиционной встречи является укрепление работы с местными сообществами, информирование о проделанной работе, изучение социальных потребностей, а также выслушивание мнений и предложений. Председатель комитета КСО ЗАО “AzerGold”, член Правления - заместитель председателя Хайям Фарзалиев, выступая, отметил, что золоторудный рудник “Тюлаллар”, хотя и был открыт во времена СССР, но не был широко изучен, в результате обширных исследований, проведенных акционерным обществом, были подтверждены его запасы, приняты на государственный баланс, эксплуатационные работы ведутся с 2023 года.

Было отмечено, что ввод в эксплуатацию рудника “Тюлаллар" внес важный вклад в повышение занятости в регионе, дальнейшее улучшение благосостояния населения Гейгельского района.

X.Фарзалиев отметил, что ЗАО “AzerGold” и компании-подрядчики обеспечивают работой в общей сложности 204 жителя Гейгельского района.

Дана подробная информация о мерах, которые были предприняты за прошедший период с целью внесения дополнительного вклада в государственную политику по укреплению социального благополучия в регионе.

Было отмечено, что в текущем году будут реализованы проекты по акциям социальной помощи, развитию аграрных хозяйств, просвещению, окружающей среде и другим направлениям.

Затем были заслушаны обращения граждан, обсуждены новые инициативы, вопросы, поднятые гражданами, были зарегистрированы для изучения и решения в рамках полномочий общества и законодательства.

Отметим, что организация традиционных встреч с сельскими жителями будет продолжена обществом в рамках реализации инициатив и проектов, направленных на их целевые группы.