В Баку сократилось число ДТП

БАКУ /Trend/ - В Баку сократилось число дорожных происшествий и пострадавших в них, сказал в четверг начальник Главного управления полиции города Баку генерал-майор Миргафар Сеидов на расширенном совещании, посвященном итогам 2017 года, с участием министра внутренних дел Азербайджана Рамиля Усубова.

Сеидов отметил, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество дорожно-транспортных происшествий в столице сократилось на 5,6 процента, а число пострадавших - на 20 процентов.

"Также были приняты соответствующие меры в отношении 92 водителей, совершивших автохулигантство", - сказал начальник управления.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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