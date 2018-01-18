В Баку сократилось число ДТП

18 января 2018 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку сократилось число дорожных происшествий и пострадавших в них, сказал в четверг начальник Главного управления полиции города Баку генерал-майор Миргафар Сеидов на расширенном совещании, посвященном итогам 2017 года, с участием министра внутренних дел Азербайджана Рамиля Усубова.

Сеидов отметил, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество дорожно-транспортных происшествий в столице сократилось на 5,6 процента, а число пострадавших - на 20 процентов.

"Также были приняты соответствующие меры в отношении 92 водителей, совершивших автохулигантство", - сказал начальник управления.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россиянам очень хочется снова посетить Баку: Отношение к нам искренне позитивное! (ФОТО)
Интервью 18:48
В Баку задержано около 74% лиц, находящихся в розыске
Общество 18:40
В результате ДТП в Азербайджане нанесен ущерб дорожному хозяйству
Происшествия 16:11
Первый урок в бакинских школах завтра будет посвящен трагедии 20 Января
Общество 15:03
Военнослужащие ВС Армении попали в ДТП, погибли 2 человека
Армения 13:36
В Казахстане более 50 человек погибли при возгорании автобуса (Обновлено)
Казахстан 11:03
Главком НАТО в Европе рассказал о предстоящей встрече с начальником Генштаба ВС РФ в Баку
Политика 17 января 17:51
В Баку в многоэтажном доме на оползневом участке образовались трещины (ФОТО)
Общество 17 января 17:33
В Китае в результате крупного ДТП погибли три человека
Другие страны 17 января 08:08
В Баку около 88 тыс. пешеходов привлечены к административной ответственности
Общество 16 января 20:47
В результате ДТП с автобусом с детьми в Германии пострадали 43 человека (Обновлено) (ФОТО)
Европа 16 января 12:31
Премьер-министры Азербайджана и Болгарии приняли участие в отправке первого прямого авиарейса из Баку в Софию (ФОТО)
Экономика 16 января 08:22
В бакинском поселке будет снесена стена, примыкающая к древней крепости
Общество 15 января 20:46
В Казахстане пять человек погибли в ДТП
Казахстан 15 января 07:48
Восемь человек погибли при падении автобуса в пруд на юго-западе Индии
В мире 13 января 08:56
Баку включен в ТОП-5 городов с самой необычной архитектурой
Общество 13 января 04:49
В Праге в ДТП погибли три человека, около 30 получили ранения
Европа 12 января 23:41
В Баку займутся укреплением материально-технической базы школ
Общество 11 января 16:05