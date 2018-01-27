Госкомтаможня Азербайджана пресекла незаконный вывоз крупной партии валюты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта предотвратили попытки незаконного вывоза из Азербайджана незадекларированной валюты на общую сумму 36 тысяч долларов США, сообщили в субботу в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Так, по причине подозрительного поведения был задержан гражданин Турции, у которого при себе было обнаружено пять тысяч долларов США, а во время личного досмотра - еще 17 тысяч долларов США.

Еще один аналогичный факт произошел во время авиарейса Баку-Москва. Был задержан гражданин России, у которого во время личного досмотра были обнаружены незадекларированные 19 тысяч долларов США

По обоим фактам проводятся расследования.

Напомним, что перевозимые через таможенную границу валюта и ценные бумаги свыше 10 тысяч в долларовом эквиваленте должны быть задекларированы в письменной форме.

Являющиеся резидентами и нерезидентами юридические и физические лица могут вывезти из Азербайджана наличную иностранную валюту до 10 тысяч в долларовом эквиваленте, устно заявив об этом в таможенном органе.

Являющиеся резидентами и нерезидентами юридические и физические лица могут наличными вывезти из страны иностранную валюту от 10 до 50 тысяч в долларовом эквиваленте, представив таможенному органу письменную декларацию, подтверждающую до этого их ввоз в Азербайджан в наличной форме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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