Погранслужба пресекла контрабанду наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

3 августа 2018 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли попытку контрабанды на территорию Азербайджана наркотиков и психотропных веществ, говорится в сообщении службы, распространенном в пятницу.

Происшествие произошло на погранзаставе погранотряда «Гектепе» пограничных войск в Билясуварском районе.

Пограничный наряд зафиксировал движение в направлении территории Азербайджана трех лиц с территории Ирана, передвигавшихся ползком. Поняв, что после нарушения госграницы обнаружены пограничниками, нарушители стали убегать и, несмотря на предупредительный выстрел пограничного наряда, перешли на территорию Ирана, воспользовавшись темнотой и рельефом местности.

При осмотре места происшествия были найдены 6,4 килограмма веществ, похожих на наркотики, 79 конвалют лекарственного препарата "Tedol-200" и 100 штук 10-миллиграммовых флаконов психотропного вещества "MYDRAX".

По факту управление следствия и дознания Государственного пограничной службы возбудило уголовное дело.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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