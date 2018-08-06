Задержан один из активных участников гянджинских событий (ФОТО)

6 августа 2018 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана, житель Гянджи Исмайлов Исмаил Кямиль оглу (1994), находившийся в розыске в связи с подозрением в активном участии в событиях в Гяндже 1 августа 2018 года, был задержан при попытке перехода госграницы на территорию Грузии через пропускной пункт «Шихлы», и передан министерству внутренних дел.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, распространенном в понедельник.

Только за 2018 год на государственной границе Азербайджана были задержаны и переданы соответствующим органам 3811 лиц, объявленных в розыск правоохранительными органами.

Ранее генпрокуратура Азербайджана сообщила, что благодаря безотлагательным следственным действиям и оперативно-розыскным мерам, осуществленным до сегодняшнего дня следственно-оперативной группой из сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности по событиям в Гяндже, в качестве обвиняемых был привлечен 61 человек, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, органами спецслужб были ликвидированы четыре человека, оказавших вооруженное сопротивление, 13 человек были объявлены в розыск.

У лиц, обезвреженных во время оперативных мер в Гяндже, а также по адресам, где проживали арестованные лица, были найдены, и как вещественные доказательства изъяты автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты, холодное оружие.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Погранслужба пресекла контрабанду наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Происшествия 3 августа 20:01
В Гяндже откроются новые предприятия по переработке хурмы
Бизнес 2 августа 17:07
У лиц, обезвреженных в ходе событий в Гяндже, были найдены автоматы, пистолеты, гранаты - генпрокуратура
Происшествия 30 июля 18:58
Ликвидирован еще один террорист, принимавший участие в событиях в Гяндже (ВИДЕО)
Происшествия 28 июля 16:44
Цель кровавых терактов в Гяндже - создать напряженность в стране и породить страх в обществе (ФОТО)
Общество 17 июля 16:58
В связи с событиями в Гяндже арестованы еще четыре человека (ФОТО)
Общество 17 июля 14:51
Лента новостей
Российский телеканал представил репортаж о X Габалинском международном музыкальном фестивале (ВИДЕО)
Общество 15:21
Евросоюз сожалеет из-за восстановления США санкций против Ирана
Европа 15:19
В Испании пять человек погибли из-за жары
Европа 15:17
С AccessBank-ом желания не знают границ!
Бизнес 15:10
СК AzInsurance завершила первое полугодие с чистой прибылью в 4 млн манатов
Бизнес 15:05
Евросоюз будет блокировать действия санкций США против Ирана
Европа 15:03
Туркменистан о ходе строительства газопровода ТАПИ
Энергетика 14:46
Уровень газификации Кыргызстана вырос до 30%
Кыргызстан 14:36
В Азербайджане приватизируются предприятия по переработке рыбы и фундука (ФОТО)
Бизнес 14:35