Береговая охрана Госпогранслужбы Азербайджана изъяла более 2 кг героина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Береговая охрана Госпогранслужбы Азербайджана изъяла более двух килограммов героина.

Береговая охрана Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана 28 сентября обнаружила неизвестное плавсредство в направлении села Шахагаджы Астаринского района, его движение было взято под контроль, говорится в сообщении ГПС, распространенном в четверг.

Погранично-сторожевому кораблю Береговой охраны, несущему службу в этом направлении, был дан приказ двигаться к данной территории, в то же время под контроль было взято побережье Астаринского и Лянкяранского районов. Обнаруженное плавсредство быстро покинуло азербайджанский сектор Каспийского моря. Траектория движения и координаты плавсредства в азербайджанских территориальных водах были взяты под оперативный контроль.

30 сентября было установлено, что к этим координатам приближается деревянная лодка с бортовым номером "KƏ-226", в которой находились два человека. Подплывая к берегу, лодка не подчинилась пограничникам и стала совершать маневры на море на расстоянии 200 метров от берега. В это время в воду были выброшены два свертка. Находившиеся в лодке жители Астаринского района Рамин Шабанов (1977 года рождения) и Нияз Ализаде (1995 года рождения) были задержаны, были осмотрены места, где совершала маневры лодка, и из воды были извлечены два выброшенных ими свертка с героином общим весом более двух килограммов.

По факту продолжаются необходимые оперативные и следственные мероприятия.

Госпогранслужба Азербайджана продолжает меры в сфере обеспечения надежной береговой охраны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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