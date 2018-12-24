Госпогранслужба Азербайджана задержала граждан Узбекистана и Бангладеш (ФОТО)

24 декабря 2018 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) пресекла на территории села Деман Ярдымлинского района попытку провоза через госграницу Азербайджана свыше 6,5 килограмм марихуаны и 70 грамм героина из Ирана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу.

Контрабандисты бросили товар, и скрылись.

Также в результате оперативно-розыскных мер, проведенных на территории Билясуварского района погранотряда «Гёйтепе» погранвойск ГПС была задержана гражданка Узбекистана (1982 года рождения), пытавшаяся незаконно перейти госграницу из Азербайджана в Иран.

В результате мер, осуществленных на заставе погранотряда «Горадиз» войск Госпогранслужбы в селе Баби Физулинского района, были задержаны два гражданина Бангладеш, пытавшихся нарушить госграницу, перейдя из Азербайджана в Иран. Расследование установило, что причина, побудившая граждан Бангладеш приехать в Азербайджан семь месяцев назад, и нарушить границу была связана с тем, что они хотели перебраться из Азербайджана в Иран, и далее в Турцию.

По всем указанным фактам продолжаются оперативно-следственные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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