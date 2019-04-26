МВД и СГБ Азербайджана провели совместную операцию, найден схрон оружия

26 апреля 2019 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенных сотрудниками северо-западного регионального центра Службы госбезопасности (СГБ) и Загатальского РОП, в лесу в окрестностях районного села Кебельоба был обнаружен подозрительный сверток, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время осмотра в свертке были обнаружены револьвер, охотничье ружье с 23 патронами, две ручные гранаты, пистолет калибра 4,5 мм, 680 патронов различного калибра, прибор ночного видения, магазин для автомата, спортивный пистолет с двумя магазинами к нему, магазин для пистолета калибра 9 мм.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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