В Азербайджане в ДТП с участием микроавтобуса погиб ребенок - минздрав

БАКУ /Trend/ - В ДТП с участием микроавтобуса, произошедшем сегодня на автомагистрали Алят-Астара, погиб ребенок, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав.
Как сообщается, ребенок погиб на месте.
Согласно информации, семь человек, включая водителя, получили травмы и госпитализированы в Сальянскую центральную больницу. Состояние одного из них оценивается как стабильно тяжелое.
Отметим, что ДТП произошло на территории Сальянского района. Водитель микроавтобуса марки "Vita" потерял управление транспортным средством, микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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