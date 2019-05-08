Новые подробности по ужасному ДТП с участием автобуса в Азербайджане

8 мая 2019 22:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Автобус, попавший в аварию в Шамкирском районе Азербайджана, не осуществлял регулярные пассажироперевозки.

Об этом сообщила Trend в среду пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

Она пояснила, что автобус развозил рабочих с местной стройки: "Микроавтобус с государственным номерным знаком 20-EA-747 работал на индивидуальной основе, по договору с какой-то фирмой. Он столкнулся с легковым автомобилем, когда развозил лиц, работающих на стройке, расположенной поблизости. Все погибшие же - пассажиры легкового автомобиля", - сказала глава пресс-службы.

Напомним, что в результате столкновения с автомобилем марки ВАЗ 2107 в Шамкирском районе, автобус перевернулся, погибли три человека, еще 11 пострадали и были госпитализированы.

(Текст: Джейхун Алекперов. Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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