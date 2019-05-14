Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанских военнослужащих

14 мая 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военная прокуратура Гянджи возбудила уголовное дело по факту гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате схода снежной лавины седьмого марта текущего года, сообщает во вторник Trend.

Уголовное дело возбуждено по статье 342.2 (халатное отношение начальника или должностного лица к службе, причинившее существенный вред, повлекшие тяжкие последствия, а равно совершенные в военное время или в боевой обстановке) УК Азербайджана.

Пока задержанных нет.

Напомним, что седьмого марта этого года двое военнослужащих азербайджанской армии - прапорщик Хафиз Махадоглу и солдат-сверхсрочник Мамедов Фаррух Фарман оглу, двигаясь в направлении позиции, попали в снежную лавину, и погибли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Немецкая компания провела аудит оборудования на предприятии «Азералюминиум» в Гяндже
Бизнес 8 мая 15:19
Гянджинский приборостроительный завод запустил производство нового экономичного продукта
Бизнес 7 мая 14:21
В Гяндже произошел в пожар в жилом здании, эвакуированы жильцы
Происшествия 5 мая 10:32
В ВС Азербайджана значительно сократилось число преступлений - военный прокурор
Общество 30 апреля 21:35
Зарубежные дипломаты в Азербайджане посетят Гянджу, Самухский и Гекгельский районы
Политика 2 апреля 18:36
В Гяндже установлены шатры культурного разнообразия регионов (ФОТО)
Культура 29 марта 17:43
Лента новостей
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали
Финансы 12:27
При организации Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на 58-й Венецианской биеннале (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12:22
На дне глубочайшей впадины Мирового океана обнаружили пластиковый мусор
В мире 12:17
Студенты Бакинской Высшей школы нефти будут работать в НПЗ Star и комплексе Petkim
Общество 12:15
В Азербайджане названы имена лауреатов литературной премии "Золотое слово"
Культура 12:14
Глава минтруда Азербайджана о повышении заработной платы
Бизнес 12:06
Ускорился рост ВВП Казахстана
Экономика 12:02
В Азербайджане острая нехватка специалистов в области сельхозстрахования - эксперт
Бизнес 12:02
Игристое вино из Бельгии признали лучшим в мире на конкурсе в Брюсселе
В мире 12:01