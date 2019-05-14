Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанских военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Военная прокуратура Гянджи возбудила уголовное дело по факту гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате схода снежной лавины седьмого марта текущего года, сообщает во вторник Trend.

Уголовное дело возбуждено по статье 342.2 (халатное отношение начальника или должностного лица к службе, причинившее существенный вред, повлекшие тяжкие последствия, а равно совершенные в военное время или в боевой обстановке) УК Азербайджана.

Пока задержанных нет.

Напомним, что седьмого марта этого года двое военнослужащих азербайджанской армии - прапорщик Хафиз Махадоглу и солдат-сверхсрочник Мамедов Фаррух Фарман оглу, двигаясь в направлении позиции, попали в снежную лавину, и погибли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.