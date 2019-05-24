Из лечебного учреждения выписаны 16 из 22 пострадавших во вчерашнем ДТП в Евлахе

БАКУ /Trend/ - Из 22 пострадавших во вчерашнем ДТП, госпитализированных в центральную больницу Евлахского района, 16 выписаны домой, сообщили в пятницу Trend в больнице.

Согласно информации, в реанимационном отделении больницы остаются трое пострадавших - Салманлы Илаха Рамиль гызы (2001), Шарифов Худаверди Гамбар оглу и Иманова Гюльнура Адиль гызы (1980).

Лечение Акперова Азиза Акпер оглу (2001), Гусейновой Айнуры Адиль гызы (1977) и Наджафли Айсу Азер гызы (2002) продолжается в хирургическом отделении.

Остальные пострадавшие выписаны из лечебного учреждения.

Напомним, что вчера на территории пос. Халдан Евлахского района перевернулся микроавтобус, в результате чего погибли жители Евлахского района Иманзаде Севиндик Тамерлан оглу (2006) и студентка Мингячевирского колледжа туризма Мусаева Саадат Мазахир гызы.

Травмы различной степени тяжести получили водитель Шарифов Худаверди Гамбар оглу, Салманлы Илаха Рамиль гызы (2001), Иманова Гюльнура Адиль гызы (1980), которые были помещены в отделение реанимации центральной больницы Евлахского района. Мамедли Айгюн Азер гызы (1994), Бехбудов Мурад Гусейн оглу (2002), Магеррамова Гюлляр Видади гызы (1989), Ибрагимов Шахлар Аббас оглу (1999), Акперов Азиз Акпер оглу (2001), Джафарова Физза Муртуз гызы (1959), Гусейнова Айнура Адиль гызы (1977), Алханов Эльшан Ровшан оглу (2000), Гадирли Айтадж Теймур гызы (2002), Наджафли Айсу Азер гызы (2002), Гасанов Умид Исмаил оглу (2001), Насибли Ульвия Адалят гызы (2000), Мамедова Нигяр Азер гызы (1999), Мамедова Руфана Гусейн гызы (1993), Джабраилов Эльзамин Парвиз оглу (2003), Мустафаев Мурад Ариф оглу (2003), Исмайлова Гюлляр (1936), Аскеров Музаффар (2003) и женщина по имени Гянджаля были помещены в отделение травматологии этой же больницы.

Пострадавшие в ДТП Набиева Вафа Юсиф гызы (1974) и ее супруг Набиев Рамазан Сахлаб оглу (1971) были госпитализированы в Мингячевирскую городскую больницу.

По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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