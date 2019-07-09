На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев произошло ДТП, нанесен ущерб конструкции здания Терминала 2 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев утром 9 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был нанесен ущерб конструкции здания пассажирского Терминала 2, передает Trend.

Грузовой автомобиль с регистрационными номерами 90-JU-147 во время маневрирования краем крыши задел стеклянную конструкцию пассажирского Терминала 2.

На место происшествия был вызван наряд дорожно-патрульной службы, в отношении водителя оформлен административный протокол.

В настоящее время оценивается стоимость ущерба, нанесенного зданию.

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