В Загатале вновь зарегистрированы подземные толчки

10 августа 2019 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно предварительной информации, в 14:00 по местному времени в 14 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы вновь были зафиксированы подземные толчки.

Как сообщили в субботу Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук, землетрясение не ощущалось.

Отметим, что сегодня в 11:35 в 18 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы было зарегистрировано землетрясение.

В эпицентре оно ощущалась силой в 6 баллов, в прилегающих районах - в 3-5 баллов.

(Текст: Турал Гараджаев)

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